Покоління, яке виросло за гаражами

Так, друзі, сьогодні буде цікавий пост про те, наскільки на сучасну пострадянську дійсність вплинуло “гаражне виховання”. Я вже зустрічав кілька текстів на цю тему, матеріал досліджував в тому числі і відомий російський антрополог Ілля Утехин, а я от вирішив озвучити своє бачення даного питання — бо він стосується не тільки Росії, але і в якійсь мірі Білорусі, України, країн Балтії і навіть Польщі.

Мені в якомусь сенсі пощастило — я росла в інтелігентній родині і серед інтелігентної оточення великого міста. У дитинстві мені здавалося, що так живуть усі люди багато читають, відвідують різні гуртки і спортивні секції, добре навчаються, а після школи обов’язково отримують вищу освіту. Як пізніше виявилося, так живуть далеко не всі — багато людей не хоче і не любить вчитися, не має мети в житті, а життєві цінності ввібрало не з книг, а спілкуючись “за гаражами”. Я періодично зустрічаю представників “гаражного покоління” в коментарях до своїх постів — вони живуть “по понятіям”, знають все краще за інших, а єдиним сенсом діалогу бачать нав’язування опоненту своєї позиції.

Отже, в сегодяшнем пості — розповідь про покоління, що виросло “за гаражами”. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Звідки взялися гаражі?

Для початку трохи про те, звідки взагалі взялися гаражі. Гаражні кооперативи почали з’являтися в СРСР у шістдесяті роки — саме по собі поняття “гаражний кооператив” (точно так само, як і “житловий кооператив”) давало можливість людям обзавестися певною власністю і управляти нею — гаражі вважалися “груповий власністю” і не були заборонені. Радянські гаражні кооперативи були окремою юридичною особою з власною печаткою.

Важливий момент, який треба наголосити у цьому розділі — радянські гаражні кооперативи розташовувалися найчастіше в незручних і нерідко віддалених від центру міста місцях, не придатних для капітальної забудови — ряди гаражів зводили на пустирях міських околиць, недалеко від звалищ та інших безперспективних територіях. Будувалися гаражі за типовими проектами — найчастіше це був довгий ряд одноповерхових гаражів, з цегляними стінами гаражних боксів. Кожен бокс був близько 18 квадратних метрів і мав стелі близько 2,2 метрів.

Особливо сильний бум гаражного будівництва трапився у вісімдесяті роки — у той час міські ради масово роздавали ділянки під гаражі новоутвореним ГСК, і гаражі стали заповнювати все більше міських околиць і пустирів. Приблизно в ті ж роки багато господарів перших гаражних кооперативів (побудованих на початку шістдесятих) вже постаріли і стали продавати свої бокси новим господарям — в гаражні кооперативи стало приходити нове покоління.

Що відбувалося в гаражах.

Щодо “технічного регламенту” гараж призначався лише для зберігання, обслуговування і ремонту свого автомобіля, але в пізньому СРСР і в дев’яності роки гаражі стали чимось на кшталт негласних чоловічих клубів. Жінок-автомобілістів в ті часи було дуже небагато, і в гаражах по вихідним стали збиратися чоловічі компанії для посиденьок.

Ситуації зіграла на руку віддаленість гаражів від житлових будинків (найчастіше вони були на околицях), плюс автомеханіка і взагалі автомобілі в той час вважалися “суто чоловічих” справою, в якому “жінки все одно нічого не розуміють”. Загалом, в гаражах чоловіки почували себе як вдома — тут можна було зібратися чоловічою компанією “без дурних баб”, трошки випити і поговорити “за життя”. З собою в гаражі брали випивку, нерідко м’ясо для шашликів — загалом, там був повноцінний чоловічий клуб вихідного дня.

Дуже часто в гаражі брали з собою і дітей — хлопчиків у віці 7-17 років, які проводили цілий день з батьком і “вчилися бути чоловіками”. “Ти не слухай, що тобі мати каже, ти мене слухай, будь мужиком!” — приблизно так наставляли батьки синів перед поїздкою “на гараж” і під час обговорення гаражних розмов.

Гаражні «поняття».

Обертаючись серед завсідників “гаражних посиденьок”, пацани вісімдесятих-дев’яностих років “вчилися життя” — відбувалося це приблизно так само, як в кам’яному столітті. Чоловіки сиділи навколо багаття” (мангали) і розповідали життєві історії, а діти дивилися на них і намагалися бути такими ж. Ось які цінності нав’язувало “гаражне виховання”:>1. Кожен “справжній мужик” повинен пройти “школу життя”. “Школою життя” може бути армія або на худий кінець в’язниця — нібито тільки там можна проявити себе і стати “справжнім мужиком”. До тих, хто сидів прищеплювалося особливу повагу, точно так само, як і до повоевавшим солдатам — у Чечні або в Афганістані. “Сидів — справжній мужик!” “Воював — справжній мужик!” та інше подібне.

2. Всі інші чоловіки оголошувалися різною мірою “лохами”, яких не соромно і навіть почесно при нагоді “кинути на гроші”. “А пам’ятаєш, Вася, як до нас цей очкастий професор приїхав — так я йому замість нормальної гуми старі стерті шини поставив, от жеж лох!” — приблизно такі розмови були нерідкими в гаражах. Особлива ненависть прищеплювалася також до гомосексуалістів і всіх, хто на думку “гаражних завсідників” на них походив — “а пам’ятаєш, на тому тижні мужик приїжджав — в костюмі, з дипломатом, завжди вітається так чемно, на “ви” звертається — гомосек напевно!”.

3. Прищеплювалася ірраціональна любов до автомобілів як до чогось самодостатнього, автомобіль був не просто транспортом, але і повноцінним хобі і навіть в якомусь сенсі сенсом життя. “Та я свою залізну ластівку більше, ніж свою Клаву люблю!”. Бути водієм вважалося само по собі хорошою професією, яка може гарантувати гідне майбутнє. Пізніше в середовищі “гаражного покоління” стали дуже популярні безглузді фільми про автомобілі, гонщиків і таксистів.

4. Прищеплювалася неприязнь до освічених людей і до освіти взагалі . “Цей очкарик Іванов сидить цілими днями в своєму НДІ, якісь закарлючки пише! Ось адже лох, немає щоб горілочки взяти, пива, йоржика зробити, з пацанами по душах поговорити!” “Цей Петров тільки про книжки та думає, все пише і пише. Все одно це читати ніхто не буде! Немає щоб з хлопцями на риболовлю махнути. Напевно, він ще і пидор до того ж!”.

5. Жінки вважалися людьми другого сорту. Власне, це було зрозуміло вже з того факту, що їх не брали в чоловічі компанії і намагалися від них втекти на вихідні в ті ж самі гаражі. “А моя Клава мене сьогодні відпускати не хотіла — так я їй ляща дав, показав хто в домі господар!”. Особливим шиком вважалося також мати коханку, про стосунки з якої (з подробицями) можна було розповідати всім гаражним товаришам.

6. Уявлення про “зовнішньому світі за гаражами” теж були дуже специфічні. Радянська (а пізніше і нова російська влада завсідниками гаражів критикувалася, але не за якісь конкретні рішення, а загалом — “там одні мудаки, злодії і євреї”. При цьому всіляко заохочувалися зовнішньополітичні скандальні рішення влади — “ох, добре показали наші цим лягушатникам/пиндосам/душманам — тепер будуть знати!”.

7. Вважалося, що у владу йдуть виключно для того, щоб ворвать і пригнічувати інших людей. Нерідко озвучувалися думки на кшталт: “От мені б в те крісло, я б їм показав, як керувати! Усе б у мене сиділи вже!”, або “Ну, будемо голосувати за старих, ці-то хоч вже накрали, а ось прийдуть нові — знову красти почнуть”.

8. Нав’язувалася думка, що в Америці й узагалі на Заході живуть вороги, які хочуть нас знищити, захопити і відібрати старі гаражі, жигулі-“копійку”, комплект старої гуми, лижі “Телеханы” і підшивку “Наука і Життя” за 1982-86 роки. У загальному і цілому, “гаражні люди” часто приписували зовнішнього світу ті самі низинні і дріб’язкові якості, які були притаманні їм самим.

Люди з гаражними цінностями.

Пацани, їздили з батьками “на гаражі” по вихідним вбирали все це, і якщо далі в життя такої дитини не було доброї школи і Вузу, або просто було мало хороших людей дуже часто весь озвучений вище список ставав єдиною “дороговказною зіркою” в житті. Ще я помітив, що представники “гаражного покоління”, що стали дорослими, рідко бувають щасливими — вони живуть з нелюбою жінкою і незапланованими дітьми, працюють на який-небудь низькооплачуваної роботи і постійно беруть кредити. А винні в цьому, звичайно ж, Захід, Америка і Вася-гомосек з третього під’їзду…