Чоловіка судитимуть за ножове поранення 16-річного юнака

У Донецькій області чоловіка судитимуть за спричинення ножового поранення 16-річному юнакові. Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

“Костянтинівською місцевою прокуратурою спрямовано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України стосовно 44-річного місцевого жителя, який обвинувачується в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження неповнолітньому юнакові”, – йдеться в повідомленн.

Так, 12 червня, близько 17:20, чоловік, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, готував шашлик на міському пляжі разом зі своєю співмешканкою та трьома неповнолітніми дітьми і голосно висловлювався нецензурною лайкою, не реагуючи на численні зауваження оточуючих людей.

Один з молодих хлопців підійшов до чоловіка, щоб зробити йому чергове зауваження, але той, розлютившись, вдарив його у живіт ножем та намагався покинути пляжну зону, проте був затриманий відпочиваючими та переданий поліції.

16-річного юнака доставлено до лікарні з колото-різаною раною черевної стінки. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі наразі життя потерпілого у безпеці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинуваченому, який чекає на вирок суду у слідчому ізоляторі, загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.