В липні знизилися ціни на зернові, молочні продукти і цукор — ФАО

У липні світові ціни на продовольчі товари знизилися незначно, що зумовлено зниженням цін на деякі зернові, молочні продукти і цукор, що більш ніж компенсувало зростання цін на м’ясо і рослинні олії, йдеться в сьогоднішньому повідомленні ФАО.

Індекс продовольчих цін ФАО — це показник зміни за місяць міжнародних цін на кошик продовольчих сировинних товарів — становив 170,9 пункту в липні 2019 року, опустившись на 1,1% нижче свого червневого значення, але він все ще перебуває на рівні 2,3% вище порівняно з аналогічним показником роком раніше.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 2,7% порівняно з червнем, але знаходиться на рівні 4,1% вище свого значення в липні минулого року.

Як відзначають експерти, загальне зниження індексу було обумовлено зниженням цін на пшеницю і кукурудзу під впливом, зокрема, рясного експортного пропозиції. Індекс цін на рис, навпаки, відзначився стабільністю вже п’ятий місяць поспіль на тлі помірної активності ринку, передає «КазахЗерно.kz».

Індекс цін на рослинні олії зріс у липні на 0,8%, що було зумовлене підвищенням цін на соєва та соняшникова олія, яке компенсувало подальше падіння цін на пальмову олію. Падіння цін на останнє відбулося в результаті триваючого сезонного зростання сільськогосподарського виробництва в Південно-Східній Азії в поєднанні з млявим глобальним попитом на імпорт.

Індекс цін на м’ясо виріс на 0,6% в порівнянні з трохи переглянутими його значенням за червень, зареєструвавши зростання вже шостий місяць поспіль.

Ціни на баранину і яловичину продовжували зростати у липні, чому сприяв високий попит на імпорт з Азії і ослаблення поставок з Океанії внаслідок сезонного спаду. З іншого боку, ціни на свинину трохи знизилися після чотирьох місяців безперервного зростання, відображаючи зростання експортного пропозиції з Бразилії та Сполучених Штатів.

Індекс цін на молочну продукцію знизився на 2,9% порівняно з червнем, що є другим місячним зниженням поспіль, викликаним падінням котирувань вершкового масла, сиру та цільного сухого молока.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 0,6% порівняно з червнем 2019 року, що пов’язано з очікуваним високим урожаєм цукрового тростини в Індії — найбільшому виробнику цукру в світі.

Стримуючий вплив на темпи падіння цін надав зростання курсу бразильського реала до долара США, оскільки зміцнення бразильської національної валюти зазвичай супроводжується скороченням обсягу експорту цукру з Бразилії, яка є найбільшим експортером цукру в світі.