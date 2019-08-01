Київ посів третє місце з кінця серед найкращих міст для студентів

Компанія QS Quacquarelli Symonds випустила нову версію свого щорічного рейтингу кращих міст для студентів. Столиця України розташувалася у рейтингу на третьому місці з кінця серед 120 міст.

Рейтинг складається за кількома критеріями: рейтинг університетів, інтернаціональну різноманітність студентів, рейтинг міста, активність роботодавців, доступність і думка випускників.

У цьому році Київ посів 118 з 120 – нижче тільки Лестер і Мінськ. Найкращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів. Кращими містами для студентів були визнані Лондон, Токіо, Мельбурн, Мюнхен, Берлін.

У минулому році Київ не увійшов до рейтингу, але тоді в списку було представлено всього 100 міст.

Додамо, у рейтингу університетів світу Webometrics-2019 Київський національний університет імені Тараса Шевченка посідає 1192 позицію. Київський політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорського розташувався на 1626 місці.

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