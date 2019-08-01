Пес коргі показує іноземним туристам незвичайні місця Києва. ВІДЕО

У Києві створили незвичайне туристичне відео, де місто показується очима смішного пса коргі.

Опублікував незвичайне 2-хвилинне відео блогер, який робить відеоогляди незвичайних місць столиці. За сценарієм, пес породи коргі блукає та бігає містом, поки його шукає власник.

Весь цей час камера показує Київ як його нібито бачить пес. Хтось тварину підгодує, хтось гладить, ну а в кінці поліцейські повертають коргі власнику. Ці кадри вже набрали тисячі переглядів.

Відео було знято англійською мовою і призначений в першу чергу для іноземних туристів.

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