Українець запустив стартап, які підбирає подарунки, аналізуючи профіль в Інстаграм

Українець Ігор Левенець разом з командою з трьох осіб запустив на ProductHunt сервіс GiftHub. За перші три дні проєкт зібрав понад 400 голосів, передає AIN.

Це сайт для автоматичного підбору подарунків. Він аналізує Instagram-профілі та, якщо акаунт досить активний, радить категорії товарів. Наприклад: телефони та аксесуари, настільні ігри, прикраси.

Самі подарунки можна купити на Amazon або магазині Sanatty. GiftHub заробляє на афілійованих посиланнях, тобто отримує відсоток від кожної успішної покупки їх користувачів.

Самому Ігорю 19 років, він студент КНУ. Кар’єру почав у 17 років, з волонтерської роботи в молодіжній організації AIESEC. Пізніше потрапив у велику IT-компанію, звідки незабаром звільнився, щоб розвивати свій проєкт.

Ігор Левенець

На даний момент GiftHub приносить 700 доларів прибутку щомісяця. Але Ігор разом з командою планують виходити на іноземні ринки, а також розвивати алгоритми сервісу. У перспективі це може значно збільшити доходи компанії.

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