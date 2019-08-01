України отримають візу в Шрі-Ланку безкоштовно

Відтепер отримання візи по прибутті до аеропорту (на термін до 30 днів) буде безкоштовним. Раніше українці повинні були платити за візу в аеропорту приблизно $40.

Оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.

Список 48 країн, для яких візу на Шрі-Ланку будуть видавати безкоштовно: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Канада, Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Угорщина, Україна, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.

Експрес-інформація по країні

Шрі-Ланка (Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка) – острівна держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Шрі-Джаяварденепура-Котте

Найбільше місто – Коломбо

Форма правління – Змішана республіка

Територія – 65 610 км2 (120-я в світі)

Населення – 20,71 млн. чол. (57-я в світі)

Офіційні мови – сингальська, тамільська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,757 (73-я в світі)

ВВП – $78,82 млрд (65-я в світі)

Валюта – шрі-ланкійська рупія

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», для українців канадська віза подорожчає майже вдвічі.

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

Українцям більше не потрібна віза для поїздки в Таїланд

Віза в США: правила посилюються

Українці будуть в’їжджати в Індію по електронних візах