України отримають візу в Шрі-Ланку безкоштовно

Відтепер отримання візи по прибутті до аеропорту (на термін до 30 днів) буде безкоштовним. Раніше українці повинні були платити за візу в аеропорту приблизно $40.
Оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.
Список 48 країн, для яких візу на Шрі-Ланку будуть видавати безкоштовно: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Канада, Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Угорщина, Україна, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.
Експрес-інформація по країні
Шрі-Ланка (Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка) – острівна держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Шрі-Джаяварденепура-Котте
Найбільше місто – Коломбо
Форма правління – Змішана республіка
Територія – 65 610 км2 (120-я в світі)
Населення – 20,71 млн. чол. (57-я в світі)
Офіційні мови – сингальська, тамільська
Релігія – буддизм
ІЛР – 0,757 (73-я в світі)
ВВП – $78,82 млрд (65-я в світі)
Валюта – шрі-ланкійська рупія
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», для українців канадська віза подорожчає майже вдвічі.
За матеріалами «Фокус»
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