Мелітопольський митник погрожував бізнесменові розправою за відмову давати хабар

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Мелітополі, викрили державного інспектора митниці ГФС в Херсонській області, АР Крим та Севастополі на вимаганні у приватного підприємця грошових коштів в сумі 45 тис. грн за допомогу в безперешкодному перетині державного кордону.

Про це пише РИА Мелітополь.

За попередньою інформацією митник обіцяв приватному підприємцю безперешкодне проходження митного контролю за 45 тис. грн;

Підприємцю не вдалося безперешкодно пройти прикордонний контроль, тому платити обіцяні кошти він відмовився. Митник вимагав згадані кошти з погрозами застосування насильства.

Відбулося затримання державного інспектора митниці ГФС в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання частини коштів — 10 000 грн.

В даний час планується повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Кваліфікація вимагання з погрозою вбивства та спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу).

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура, оперативне супроводження — відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Херсонській області. Санкція статті — інспектору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років позбавлення волі.