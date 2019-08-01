Дорожня карта Володимира Зеленського проти колоди «крапленных» качуров

Поїздки президента України Володимира Зеленського по різних областях країни вже буквально наводять жах на «цих чортів» – місцевих «удільних князьків».

Зовсім скоро Володимир Зеленський відвідає Вінницьку область і, хотілося б звернути увагу президента на одного з «таких чортів» – Віктора Качура — мера Немирова.

У Вікторі Качуре чудово все. Тільки в 2016 році він задекларував 100 000 доларів, 200 000 гривень, житловий будинок площею 246 квадратних метрів, 171 сотку землі в Немирові і комплекс будівель загальною площею 822 квадратних метра.

За кількістю згадуваності в ЗМІ, Качур може, ймовірно, навіть посперечатися із самим Володимиром Зеленським. Ось з останнього.

«Радикальна партія Олега Ляшка» в минулому році отримала рекордні внески від фізичних осіб. На «вила» свого кумедного «партайгеносе» партія зібрала 66 млн грн, з яких близько 80% – приватні внески, повідомляє рух «Чесно«.

Серед рекордсменів – «приватників» значиться Віктор Качур, який скидався на вила в розмірі чверть мільйона гривень. А що? Може собі дозволити. Качур

У подружжя Качура 120 тисяч доларів, 50 000 євро і 300 тисяч гривень. У неї є квартира в 100 квадратних метрів в Ірпені, сім земельних ділянок в Немирові і частка в комплексі будівель площею 1209,4 квадратних метра.

Син їх – Олександр, судячи з того, як він хвацько тисне співробітників СБУ на джипі, потім тікає з місця злочину, а потім уникає покарання — теж не бідує. Нещодавно купив новий «Merсedes-Benz» еліт-класу і в 2019 році – Audi Q7.

До речі, мерське крісло в Немирові Качурами передається у спадок. Головою Немирова Олександр Качур став за місяць до свого 25-річчя. Його каденція почалася в жовтні 2010 року, а закінчилася в листопаді 2015 року, на повторний строк він не балотувався. Однак хто це зробив? Правильно — його батько Віктор, який до цього був Немирівським міським головою, проте в 2010 році був змушений піти з посади через гучної кримінальної справи й арешту. Зараз Віктор Качур знову мер Немирова, а його син – заступник голови Вінницької облради 2015-2017. (зараз безробітний не депутат (ФОП). А починав Олександр з посади начальника місцевого АТП. Практично як Янукович…

Нещодавно Володимир Зеленський запропонував меру в. о. Сміли Федоренко продати свою Toyota і, хоча б частково погасити борги міста. До відома: у Качуров також є Toyota Land Cruiser вартістю 30 тис. $.

А машину у Качура забрати потрібно. Хоча б на штрафмайданчик. Життя простих людей дорожче. У 2014-му році Качур розбив свою «Toyota» старенький «Москвич» з жінкою-пасажиром. І уникнув покарання.

При цьому, найдивовижніше, що при наявності джипів, земельних наділів, сотень тисяч в євро і доларах на банківських рахунках, «бідний», але жадібний і дріб’язковий Качур вибив собі більше 28 тисяч грн у вигляді субсидій і 8756 грн допомоги на оздоровлення з держбюджету.

Що ж, гроші, як казав Остап Бендер, у клієнта є. І чималі. І Качур готовий ними ділитися, щоб не сісти. Качура вже ловили на гарячому при отриманні хабара. У 2010-му його, навіть, оголошували в розшук. Тоді його звинуватили в корупції і спробі отримати хабар у розмірі 1,7 млн. грн. (!) за сприяння вирішення земельного питання.

За чотири роки до геройського наїзду джипом на стареньку в «Москвичі», Качур був затриманий при отриманні хабара в 1,7 млн гривень. Тоді йому вдалося «розвалити» кримінальну справу, але у квітні 2011-го Староміський райсуд Вінниці практично в стилі Аль Капоне засудить його до 2 років 10 місяців позбавлення волі з іншої причини — за службову недбалість при проведенні ремонтних робіт у дитячих садках, що перебувають у комунальній власності Немирова.

Однак Качур показав, що на відміну від Аль Капоне він сидіти не збирається. І вже через два місяці Апеляційний суд Вінницької області перебування під вартою Качуру замінить на умовний термін з забороною на виїзд і без права обіймати адміністративно-господарські посади.

Зараз Качур – мер Немирова. Менш забороненій посади і придумати складно, правда? І тут наш «герой» розвернувся на всю міць свого адміністративно-господарського таланту.

Одна з історій, пов’язана, наприклад, з ремонтом доріг, якими президент Зеленський обіцяв особисто зайнятися під час останньої поїздки по Черкаській області.

За немирівської історії з ремонтом доріг президент може чітко побачити, як такі качури по всій Україні і стають мільйонерами. Є в місті вулиця Козоріза. Її довжина всього 400 метрів. Так от, тільки на ній Качур заробив півтора мільйона грн.

Схема проста. Законодавство України свідчить, що будь-які роботи, вартість яких перевищує 1,5 млн грн, повинні проводитися за тендером. А Качуру цього не хочеться. Качуру тупо хочеться грошей. Але Качур не тупий і для того, щоб їх добути, скрізь є свої теж не тупі люди. В тому числі і дорожники, які готові покласти новий асфальт на вулиці Козоріза за стандартною ціною 300-350 грн за метр квадратний. Але підхід до вирішення цієї проблеми у Качура нестандартний.

Він просто ділить вулицю Козоріза на два відрізки (від вулиці Соборної до вулиці Будівельників і від неї – до вулиці Ватутіна). І на ремонт кожного з цих ділянок закладає суму менше тендерної – 1 464 млн грн і 1 452 млн бюджетних грн. У підсумку все чисто: тендерне законодавство дотримано. Інтереси Качура теж. І навіть інтереси мешканців Немирова. Адже вони ж хотіли відремонтовану дорогу? Вони її отримають. А якою ціною їм знати не треба. І це лише одна зі схем того, як в Україні місцеві удільні князьки-качури дерибанять гроші стареньких на дороги, по якому потім їздять, збиваючи цих стареньких і співробітників СБУ.

На тему доріг Качур сидить давно і щільно. І за великим рахунком, йому б і сидіти потрібно давно. Якщо не з 2010 року після арешту за хабар, так хоча б з квітня 2016 року. Саме з цього часу Держава (назвіть його як завгодно: Порошенко, Луценко, Грицак, НАБУ, САП тощо) знало про те, що коїться в «удільному князівстві» Качура. В ЄРДР за номером 12016020240000233 чорним по білому значиться справу щодо незаконного перерахування бюджетних коштів у сумі 2 млн 200 тисяч грн за ремонт доріг в Немирові. І держава нічого не зробила. То в рамках домовленості з Ляшком, чи то ще з якихось тільки йому зрозумілих причин.

І тут ми вступаємо до однієї з найбільш системних проблем, з якими дуже скоро зіткнеться президент Зеленський. Справа в тому, що подібні качури – мери міст – такі ж «слуги народу», як і команда президента. Називаються вони по-іншому, але від цього їх посади менше виборними слугонародными не стають. На законодавчому рівні проблему качуров не вирішити. Суди затягнуть все, що можна. На прикладі того ж немирівського «князька» з його хабарницької посадкою і наступним чудесним поверненням на посаду мера, це видно навіть сліпий українській Феміді.

Одним махом перевыворы всіх мерів по Україні теж не влаштуєш. Перебити крапленную колоду немирівського Качура та багатьох інших українських князьків президент Зеленський може тільки своєю дорожньою картою. А саме – АКТИВНИМ, а не ДЕКЛАРАТИВНИМ (як у часи Порошенко) порушенням кримінальних справ проти корумпованих мерів з наступним відокремленням їх від обов’язків у зв’язку з неможливістю їх виконувати, сидячи в СІЗО. Потім призначати перевибори таких «качуров» і пояснювати народу, що за ремонт вулиць по якій вони ходять і на яких їх же потім і безкарно давлять, вони зі своїх кишень переплатили тричі. Всі. Іншої дороги у Зеленського на даний момент немає. Інакше, всі ці чорти» — «качури» будуть рулити (як у прямому, так і переносному сенсі) і далі по українських дорогах. І тиснути наші очікування змін, які пов’язані із Зеленським.

Руслан Якушев