Їздять, як у себе вдома: у мережі з’явилося унікальне відео російських комплексів «Торн» на Донбасі

У мережу потрапило унікальне відео з окупованих територій Донбасу, на яке потрапив російський комплекс радіорозвідки «Торн», що поставляється бойовикам з РФ.

Як повідомляє InformNapalm, відео було знято в Макіївці взимку 2019 року і передано волонтерам співтовариства. «На відео видно, як машини російського комплексу „Торн“ їдуть у Макіївка по вулиці Героїв Сталінграду в напрямку вулиці Мануїльського», — йдеться у коментарі до ролика. Також повідомляється, що в мережу виклали лише уривок запису. Це зроблено для того, щоб не нашкодити людям на окупованих територіях.

У InformNapalm констатують, що Росія продовжує поставляти озброєння і використовувати на окупованих територіях Донбасу свою новітню військову техніку. Про це свідчать не тільки фотодокази в соцмережах російських бойовиків і звіти СММ ОБСЄ, але і фото і відео, які передають волонтерам місцеві жителі.