В гостях у богів: 7 відомих фільмів, знятих в Греції

Греція – дивовижна країна, що поєднує сучасний темп життя з дбайливим зберіганням традицій. Сюди їдуть, щоб доторкнутися до історії, блукаючи серед античних руїн. Але тут можна і закохатися, стати частиною небезпечної авантюри, переглянути своє життя! Доказ тому – яскраві різножанрові стрічки з добірки каналу TV1000, зняті в сонячній Елладі.

Mamma Mia!

Mamma Mia!, 2008

Експрес-інформація по країні

Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Афіни

Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)

Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)

Офіційна мова – грецька

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,865 (29-я в світі)

ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною

Дія цього романтичного мюзиклу розгортається на грецькому острові Калокаири. За сюжетом, саме тут живуть головні героїні історії – Донна Шерідан і її красуня-дочка Софі, яка скоро збирається вийти заміж. У неї є одне заповітне бажання – нарешті познайомитися з власним батьком, особистість якого мати категорично відмовляється розкривати. Із щоденника Донни героїня дізнається про трьох ймовірних кандидатів, які приблизно в один час перебували в романтичних стосунках зі старшою Шерідан. Тому дівчина вирішила запросити на своє свято всіх трьох. І вони погодилися.

Друга частина фільму не поступається по мальовничості пейзажів. Але на відміну від першої картини, зйомки якої проходили на грецькому острові Сколопес, «Мамма Мія 2» знімалася на хорватському острові Віс.

Перед північчю

Before Midnight, 2013

Третя частина популярної кінотрилогії Річарда Лінклейтера. Події кожного з фільмів за задумом розгортаються в новому місті і описують черговий період відносин Джессі та Селін. Зовсім юними американець і француженка знайомляться в поїзді по дорозі до Відня і цілий вечір і ніч проводять у місті за розмовами. Вже до ранку вони зрозуміють, що створені одне для одного, але змушені продовжити кожен свій шлях. 9 років вони знову зустрінуться, вже в Парижі, щоб більше не розлучатися. Стрічка «Перед північчю» розповідає про подружнього життя героїв чергові дев’ять років потому. Вони знову заговорять по душам – про дітей, шлюб, накопичилися образи і побутові труднощі. На цей раз – на Пелопоннесі, в Греції.

Стрічка відзначена премією “Оскар” за кращий адаптований сценарій, а Квентін Тарантіно включив її в свій традиційний список кращих фільмів року.

Моє велике грецьке літо

My Life in Ruins, 2009

За створення легкої літньої комедії відповідальна Ніа Вардалос – одна з найбільш знаменитих гречанок в Голлівуді. У картині «Моє велике грецьке літо», знятої за власним сценарієм Вардалос, вона виконала роль греко-американки Джорджії, яка працює екскурсоводом в Греції. Маючи гарне історичне утворення, вона обожнює засипати туристів тонною нудною інформації з підручників. Тому такі екскурсії змушують сумувати народ, поспішає до моря. Нарешті Джорджія приймає рішення кинути ненависну роботу, провівши останнє літо в Греції. Саме в цей момент вона відкриє в собі чудового співрозмовника і душу рябої інтернаціональної компанії.

Зйомки картини проходили в багатьох популярних місцях Греції, в тому числі на острові Санторіні, у Древній Олімпії і Дельфах. Цікаво, що це перший фільм за останні півстоліття, коли продюсерам дозволили знімати на території Акрополя в Афінах. Влада порахували, що картина благотворно вплине на популяризацію грецької культури.

Засмага

Suntan, 2016

Сорокарічний доктор Костіс приймає запрошення попрацювати на малолюдному грецькому острівці. Прибувши сюди у холодну пору року, герой застав нове місце проживання в зимовій сплячці. Нечисленні жителі вельми неохоче йдуть на контакт, але ті з них, з ким Костису вдалося потоваришувати, запевнили його, що кожне літо острівець оживає під напливом туристів. З настанням теплого сезону доктор переконується в цьому особисто. Тепер він знаходиться в оточенні натовпу відпочиваючих, включаючи симпатичних засмаглих дівчат. Одна з туристок, юна Ганна, допоможе Костису знову відчути себе молодим і повним сил і пережити пригоди, яких у нього ніколи не було.

Більша частина зйомок картини відбулася на грецькому острові Antiparos в Егейському морі.

Дві особи грудня

The Two Faces of January, 2014

Дія стрічки розгортається в 60-ті роки минулого століття. Ховаючись від влади після гучної справи, парочка аферистів — подружжя Честер і Колетт Макфарланды — відправляються в тур по Греції. Гуляючи Акрополю, вони заводять знайомство з місцевим пройдохой Райдалом Кинером, який говорить і по-грецьки і по-англійськи. Герої планують потрапити через Грецію в Туреччину і їм здається, що таланти Кінер можуть стати їм у нагоді, тому запрошують його скласти компанію в поїздці. Тим часом, Райдалл бажає не тільки матеріальної вигоди від нових знайомих – він таємно мріє про Колетт.

Зйомки фільму проходили на острові Крит і в Афінах. Можна розглянути знайомі вулички критських міст — Іракліона і Ханьї.

Ікло

Κυνόδοντας, 2009

Задовго до того, як представити світовій спільноті резонансні стрічки «Лобстер», «Вбивство священного оленя» і «Фаворитка», грецький режисер Йоргос Лантимос зняв вельми незвичайну стрічку «Ікло». Це історія про літніх батьків, які виховують дорослих дітей в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу. Їх син і двоє дочок поняття не мають, що за світ ховається за парканом їх великого будинку, адже їм заборонено там бувати. Крім того, батьки навмисно дають їм спотворені знання про навколишній світ, щоб той викликав у них страх. Але що трапиться, коли одного разу вони дізнаються трохи більше, ніж планували їх сверхопекающие батько і мати.

Зйомки картини повністю пройшли в Афінах. Проект став першим грецьким фільмом десятиліття, що ввійшли в програму Каннського кінофестивалю, де «Ікло» був відзначений премією «Особливий погляд».

Джинси-талісман 2

The Sisterhood of the Traveling Pants 2, 2008

У першому фільмі «Джинси-талісман» глядач дізнався історію чотирьох нерозлучних подружок, які знаходять в секонд-хенді джинси, здатні приносити удачу. Якимось незбагненним чином вони однаково добре сидять на різних фігурах героїнь, бо вони домовляються носити їх по черзі. У сиквелі стрічки ми зустрічаємо Ліну, Кармен, Тибби і Бріджет дорослішими студентками, у кожній з яких з’явилися свої інтереси і тому вони не можуть проводити один з одним так багато часу, як раніше. Але їх чекає возз’єднання – під час перших студентських канікул вони всі приїдуть на казковий грецький острів Санторіні, де переживуть ще одне чарівне пригода за участю чарівних джинсів.

Під час зйомок на Санторіні з актрисою Блейк Лайвлі трапилася неприємність – вона наступила на морського їжака, і лікарі були змушені виймати з її стопи понад сорок голок без знеболення.

Помилуйтеся видами Греції через об’єктиви найталановитіших режисерів сучасності. Запрошуємо вас подивитися ці та інші фільми на каналах TV1000.

