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Сніжана Єгорова лаконічно прокоментувала свою заручини

01.08.2019

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова готується втретє піти до вівтаря. Така новина трохи збентежила прихильників, які засипали її блог привітаннями та питаннями щодо обранця. На всі 47-річна Сніжана Єгорова вирішила відповісти досить завуальовано.

Раніше телеведуча вирішила не поспішати з розкриттям всіх таємниць майбутньої весілля, залишивши більшу інтригу. Сніжана Єгорова після зміни статусу у соцмережі Facebook написала інтригуюче повідомлення, в якому вперше прокоментувала заручини. Змусили її порушити мовчання прихильники, які припустили, що це якийсь розіграш телеведучої.

«Я ніколи не жартую. Завжди роблю те, що хочу. Розповім, коли вважатиму за потрібне», – написала Сніжана Єгорова, додавши кадри зі зйомок для глянцю в 2016 році.

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