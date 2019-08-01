Президент звільнив главу СБУ Запорізької області

1 серпня глава держави Володимир Зеленський своїм указом звільнив із займаної посади голову Управління Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Хилько.

Про це стало відомо з інформації на сайті президента.

«Звільнити Хилько Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області», — написано в указі глави держави. Відповідним указом було присвоєно номер 572/2019.

Олександр Хилько займав цей пост в Запорізькій області з лютого 2017 року.

У самому відомстві в Запорізькій області він працював на різних посадах з 1999 року.

З червня 2013 року по квітень 2014 року Олександр Хилько обіймав посаду голови відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ в Миколаївській області.