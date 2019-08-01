Фальсифікаторам виборів у Раду загрожує 10 років в’язниці — прокуратура

У Запорізькій області розгорівся скандал. Протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради по ВО №80 (р. Мелітополь з передмістям) були підписані членами виборчої комісії ще до підрахунку голосів і оголошення результатів волевиявлення.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив керівник Мелітопольської місцевої прокуратури Костянтин Бандура. За його словами, завізовані шістьма членами ДВК порожні протоколи були виявлені в комісії №230755, розташованої в ДВК №16 по виборчому округу №80.

Для членів даної виборчої комісії Мелітопольська местнаяпрокуратура вимагає максимального покарання, не зазначеного в санкції ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу України, а саме — позбавлення волі на строк до 10 років.

Також Костянтин Бандура повідомив про розслідування порушень виборчого законодавства на дільничних виборчих комісіях №230292 і 230293.

Зокрема, там під час волевиявлення на позачергових виборах у Верховну Раду по виборчому округу №80 відбулися:

• голосування членом ДВК більш ніж одним бюлетенем

• голосування виборцем більше ніж одним бюлетенем

• голосування виборцем за межами виборчої кабінки.

«Порушення виборчого законодавства на дільничних виборчих комісіях №230292, 230293З були зафіксовані на відео і показані в телеефірі», — підкреслив керівник Мелітопольської місцевої прокуратури.

За словами Костянтина Бандури, даними фальсифікаторам виборів по виборчому округу №80 загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на позачергових виборах у Верховну Раду по виборчому округу №80 (Мелітополь з передмістям), згідно з рішенням ОВК, переміг чинний мер Мелітополя Сергій Мінько. Його розрив з найближчим суперником склав близько 2400 голосів.

Кількість виборців на дільницях, де були зафіксовані фальсифікації виборів, – понад шість тисяч осіб.