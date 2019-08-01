Порошенко: 112, NewsOne і ZIK належать Путіну, а не Медведчуку

Фактичним господарем українських проросійських телеканалів, які пов’язують з ім’ям голови політради партії «Опозиційна платформа-За життя» Віктором Медведчуком, є його кум Володимир Путін.

Про це екс-президент України Петро Порошенко розповів в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, власник телеканалу «112.Україна» з моменту втечі Віктора Януковича з країни не змінювався.

«Незалежно від того, оформлявся на якогось німця, або на іншу людину він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення приймає хто? Путін, якщо ви не знали. І раніше рішення приймав Путін. Тому що Янукович приїхав у Москву з каналом на блюдечку», — сказав він.

Екс-глава держави зазначає, що в свою чергу телеканал NewsOne був створений на гроші колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова і фактичний власник його не змінювався останні п’ять років.

«Зараз де-факто кому належить NewsOne? Путіну. А до цього…тобто у нас змінилася власність при Порошенко? Ні, я підкреслюю», — додав він.

Порошенко нагадав, що кілька разів виходив до Верховної Ради з пропозицією надати Нацраді по радіо і телебаченню права забирати ліцензії негайно при підозрі, що канал належить країни-агресора, але марно. Було прийнято «компромісну постанову без будь-яких законних механізмів її реалізувати», оскільки це заборонено законом вводити санкції проти українських фізичних осіб.

Колишній глава держави зазначив, що після виборів був куплений телеканал ZiK, який раніше належав Петру Димінському, а не оточенню Януковича. Дане ЗМІ, говорить Порошенко, має досить серйозний вплив на Західну Україну, а відтепер і це джерело знаходиться в руках Путіна.

«Медведчука немає, є Путін. А Медведчук є його представником», — резюмував він.

Раніше нардеп Сергій Лещенко заявляв, що в тому, що на телеканали «NewsOne» і «112. Україна» не були накладені санкції і зараз вони активно підіграють Росії, винен екс-президент України Петро Порошенко.