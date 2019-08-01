«Запит на помста»: Порошенко пояснив, чому не покарав Медведчука за польоти у Росію

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не заарештував лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука за газові переговори з «Газпромом» в Росії, оскільки такими справами займається суд.

«Хороша ідея, фантастична. Тільки президент не заарештовує», – прокоментував Порошенко питання журналіста про покарання для Бойка і Медведчука в інтерв’ю «Українській правді».

Він також зазначив, що був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати.

«У нас заарештовує не СБУ, а суд. І це особливості демократичної держави. Я був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати. Тому що для цього є інші органи. Якщо ви вважаєте, що функція президента – заарештовувати, і це виправдовується або пояснюється запитом суспільства, то це не запит на справедливість. Це запит на помсту», – додав Порошенко.

«Звичайно, ми могли б робити багато речей, але це точно не відповідальність президента. Це відповідальність слідчих органів, прокуратури, НАБУ і інших. Я ніколи не подзвонив, нікому не сказав за всю свою каденцію, я навіть не уявляю собі це «візьми і арестуй». І пишаюся цим», – резюмував п’ятий президент України.