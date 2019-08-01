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Перемир’я на Донбасі: начальник Генштабу ЗСУ виступив із заявою

01.08.2019

Поодинокі обстріл на Донбасі, які відбулися після 00:01 21 липня, не можна вважати зривом Мінських домовленостей.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Таку заяву зробив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. За його словами, політичні спекуляції на цій темі недоречні і шкодять виконання завдань підрозділами збройних сил.

«Частини і підрозділи збройних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. За одинадцять діб, що пройшли з початку перемир’я, бойових втрат серед особового складу немає. Ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців і окупантів», – повідомив він.

Хомчак заявив, що Мінські домовленості продовжують працювати, а також додав: якщо ситуація загостриться, то ЗСУ готові до «адекватних і швидким діям».

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