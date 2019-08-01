У ЦВК зробили важливу заяву про остаточні підсумки виборів у Раду

До понеділка, 5 серпня, Центральна виборча комісія повинна підвести підсумки позачергових виборів у Верховну Раду, які відбулися 21 липня.

«Ми очікуємо, що результати розгляду апеляційних скарг завершаться протягом наступних двох-трьох днів, що дозволить комісії підвести підсумки голосування, оскільки, як відомо, термін, установлений на це законодавством, 5 серпня. Саме до 5 серпня ЦВК має підвести підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи», — цитує «Інтерфакс-Україна» голови Центрвиборчкому Тетяну Сліпачук.

За її словами, позови, що стосуються виборів, суди розглядають в оперативному режимі.