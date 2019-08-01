У Києві таксист, який зґвалтував і пограбував дівчину, робив це не раз

У Києві на Новоірпінській трасі в лісі стався жахливий інцидент. Чоловік-таксист завіз дівчину до лісу і зґвалтував її. Крім цього, він змусив перерахувати на картку гроші і забрав її телефон. Поліцейські затримали зловмисника.

Чоловіка підозрюють у скоєнні ще одного аналогічного злочину та крадіжок з хостелів. Про це Інформатор дізнався з повідомлення поліції Києва.

Інцидент стався в ніч на 31 липня. Коли постраждала 25-річна жінка звернулася в поліцію, всі патрулі почали пошуки ґвалтівника. Оперативники встановили його особу і почали пошуки. В ході відпрацювання злочину до правоохоронців звернувся співробітник одного зі столичних хостелів, який дізнався зловмисника і повідомив, що той недавно оселився у них.

Копи негайно прибули на місце, де і затримали правопорушника. Це — 29-річний місцевий житель, уродженець Дніпра, який працює у службі таксі. Він неодноразово судимий на території України та іншої держави за майнові злочини і шахрайство.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз з ним спілкуються поліцейські і проводять усі необхідні слідчі дії. Крім того, слідчі збирають докази причетності до скоєння аналогічного злочину в Києві, а також до крадіжок із хостелів.

Слідчі почали кримінальні провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) та частини 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри і обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.