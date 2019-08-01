Луценко відпочиває на елітному курорті у Франції

Генеральний прокурор Юрій Луценко разом з сім’єю відпочиває у французькому місті Гордий, розташованому в двох годинах їзди від Сен-Тропе. Про це розповів екс-нардеп і журналіст Сергій Лещенко, передає «24 канал».
За словами Лещенка, очевидці помітили Луценка та його дружину
готелі La Bastide de Gordes & Spa Hotel як раз в той день, коли
силовики ходили до президента Володимиру Зеленському на доповідь з розслідування
справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Генпрокурор в цей час обідав у компанії
дружини і ще шести осіб, при цьому вони обговорювали виступ Зеленського.
Відзначається, що готель, в якому оселився Луценка, має
всі можливі зірки і відноситься до категорії преміум-класу.
«Звичайно, скромна зарплата, яку має його дружина і
трохи скромніше, але все одно невелика зарплата генерального прокурора, не
дозволяють їм вести такий образ життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть
збиралися його вести після виборів у Раду», — розповідає Лещенко.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Луценко отримав повну зарплату за червень 2019 року в розмірі 107 тисяч гривень.
Нагадаємо, також, що Луценко задекларував 1,78 млн грн заробітної
плати за минулий рік, а його дружина, народний депутат Ірина Луценко, тримає $2,4
млн готівки.
Також стало відомо, що Луценка виросла на 6 тисяч гривень і склала 106 434 гривні. А Ірина Луценка, з’явилася у Верховній Раді
піджаку від Dolce & Gabana. Його вартість, згідно з відкритими джерелами,
складає $2 895 (76 тис. грн).
Нагадаємо, за 2017 рік Луценка за отримав 1,3 млн грн зарплати.