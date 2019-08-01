Луценко відпочиває на елітному курорті у Франції

Генеральний прокурор Юрій Луценко разом з сім’єю відпочиває у французькому місті Гордий, розташованому в двох годинах їзди від Сен-Тропе. Про це розповів екс-нардеп і журналіст Сергій Лещенко, передає «24 канал».

За словами Лещенка, очевидці помітили Луценка та його дружину

готелі La Bastide de Gordes & Spa Hotel як раз в той день, коли

силовики ходили до президента Володимиру Зеленському на доповідь з розслідування

справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Генпрокурор в цей час обідав у компанії

дружини і ще шести осіб, при цьому вони обговорювали виступ Зеленського.

Відзначається, що готель, в якому оселився Луценка, має

всі можливі зірки і відноситься до категорії преміум-класу.

«Звичайно, скромна зарплата, яку має його дружина і

трохи скромніше, але все одно невелика зарплата генерального прокурора, не

дозволяють їм вести такий образ життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть

збиралися його вести після виборів у Раду», — розповідає Лещенко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Луценко отримав повну зарплату за червень 2019 року в розмірі 107 тисяч гривень.

Нагадаємо, також, що Луценко задекларував 1,78 млн грн заробітної

плати за минулий рік, а його дружина, народний депутат Ірина Луценко, тримає $2,4

млн готівки.

Також стало відомо, що Луценка виросла на 6 тисяч гривень і склала 106 434 гривні. А Ірина Луценка, з’явилася у Верховній Раді

піджаку від Dolce & Gabana. Його вартість, згідно з відкритими джерелами,

складає $2 895 (76 тис. грн).

Нагадаємо, за 2017 рік Луценка за отримав 1,3 млн грн зарплати.