Прибутки українських банків зросли майже в 4 рази – НБУ

У першому півріччі 2019 року банки отримали 31 мільярдів гривень чистого прибутку – це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

“Загалом доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31% до 121 млрд грн, витрати – на 7% до 90 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Більшість прибутків банківської системи сформував Приватбанк, який один отримав 18,3 мільярда гривень прибутку. Іноземні банки отримали 9 мільярдів гривень прибутку.

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“Суттєве зростання прибутковості банківської системи у I півріччі 2019 року стало можливим завдяки зростанню чистих процентного та комісійного доходів банків на 20% до 39,3 млрд грн та 17% до 20,8 млрд грн відповідно”, – заявили в НБУ.

Також у Нацбанку зазначили, що прибутковість банківського сектору зросла завдяки збільшенню кредитування населення України. Такі кредити, як правило, мають багато комісійних платежів, а різниця між відсотками за кредитами та відсотками за депозитами є вищою, ніж у підприємств.

У першому півріччі 2019 року НБУ зафіксував зменшення кількості збиткових банків – їх було 10, хоча за підсумками 2018 року таких банків було 14.

Джерело – Економічна правда

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