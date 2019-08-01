Дорогу засипало зерном: на трасі Київ — Одеса сталося смертельне зіткнення вантажівок

На трасі Київ — Одеса близько 4:00 у четвер, 1 серпня, відбулося смертельне ДТП — зіткнулися дві вантажівки Renault Magnum: зерновоз і контейнеровоз.

Як повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, один з водіїв загинув, інший потрапив до лікарні. За попередніми даними, водій контейнеровоза зупинився в крайній правій смузі, щоб поміняти пробите колесо. Однак він не включив «аварійку» і не виставив аварійний знак.

Водій іншої вантажівки — зерновоза — врізався в стояв контейнеровоз, збивши і водія, міняв колесо. Постраждалий помер на місці. Водій зерновоза потрапив у лікарню.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.