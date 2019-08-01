На Житомирщині вандали розтрощили пам’ять пам’ятники на могилах бійців АТО

Вночі у четвер, 1 серпня, у Новограді-Волинському на Житомирщині невідомі розтрощили пам’ять пам’ятники на могилах воїнів АТО на місцевій Алії слави.

Про це повідомили учасники Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО на сторінці у Facebook.

“Сьогодні вночі в місті Новоград-Волинській було розтрощено пам’ять пам’ятники героям, загиблим на війні на Сході. Алея слави, кладовище Чехова. Від злості бракує слів!”, — йдеться у дописі.

На місці злочину працюють правоохоронці.

Як пише інтернет-видання “Новоград.City”, вандали пошкодили 15 пам ” ятників, п’ять з яких на місці поховання учасників АТО — Дмитра Герасимчука, Антона Мілька, Глухова Юрія, Василя Карпенка та Миколи Лісовського.

Правоохоронці вже проводять розслідування і шукають зловмисників. Зараз територію кладовища обстежують щодо інших випадків вандалізму.





