Політв’язень Бекіров написавши заяву на випадок етапування

Український політв’язень Їдемо Бекіров, заарештований в анексованому Новини за сфабрикованими звинуваченнями, написавши заяву, в якій оголосив про голодування і відмову приймати ліки у разі спроби його етапування в Красноперекопськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook розказала його донька Елеонора Бекірова.

«233 дні з початку арешту звелися до жахливого рішення. Центральний районний суд Сімферополя виніс постанову про направлення кримінальної справи у Красноперекопський районний суд. Транспортування у Красноперекопськ і утримання в ІТТ та щоденні доставки до суду рівносильні болісній смерті», — написала вона.

У своїй заяві Бекіров заявив, що з його захворюваннями він не витримає цих переїздів і утримання в ІТТ.

«Я усвідомлюю, що з моїми захворюваннями я не витримаю цих переїздів і утримання в ІТТ. Більш того безболісною буде голодна смерть у СІЗО №1 Сімферополя. У зв’язку з чим я офіційно заявляю, що, в разі спроби транспортування у Красноперекопськ, я оголошую голодування», — йдеться в тексті заяви.