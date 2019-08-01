КПВВ «Гнутове» відновив роботу

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове», зачинений напередодні через «вибухонебезпечну ситуацію», відновив свою роботу.

Про це повідомляє Донецько-Луганське регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно та працюють у штатному режимі. За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 34,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів… Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/40; «мар’їнка» – 0/45; «Новотроїцьке» – 25/0; «Гнутове» – 10/5», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, через КПВВ «Новотроїцьке» до підконтрольної бойовикам території України прослідували дев’ять ять вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.