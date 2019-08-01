Це небезпечно для здоров’я: під Херсоном заборонили купатися в морі через мертвих медуз

Екологічна катастрофа сталася в Азовському морі, там масово вимерли медузи-корнерот, які останнім часом регулярно атакували відпочиваючих.

Про це розповіла юрист Богдана Чернявська на своїй сторінці в Facebook.

Так вона опублікувала фото і відео зі свого відпочинку поблизу Генічеська Херсонської області. На шокуючих кадрах можна побачити підтвердження того, що трапилося.

«Як ви розумієте, це ненормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, глобальне потепління також має вплив», — написала вона.

Зокрема, на фото можна побачити, що весь берег пляжу вкритий безліччю мертвих медуз. Юрист зазначила, що з-за цього туристам заборонили купатися, так як це небезпечно для здоров’я.