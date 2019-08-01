Бойовики не пускають саперів на свій бік мосту в Станиці Луганській

Бойовики “ЛНР” не пускають працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій на свій бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої до мосту території.

Деталі: Представництво України в Спільному центрі з припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін дізналося про це від спостерігача ОБСЄ, який передав повідомлення бойовиків.

Розмінувати інший бік мосту мають саме українські сапери.

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“Якщо навіть із боку бойовиків так звані “сапери” проведуть роботи, то хто нестиме відповідальність, коли щось трапиться?” – запитують у Станично-Луганській РДА.

Що цьому передувало: Зранку 1 серпня ДСНС почала розміновувати територію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській.

Історія питання:

Представники Тристоронньої контактної групи разом з представниками ОРДЛО домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України і деполітизацію окупованого Донбасу.

31 липня на засіданні ТКГ в Мінську постановили з 1 серпня ремонтувати міст і розміновувати прилеглі до мосту території в Станиці Луганській.

Джерело – Українська правда

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