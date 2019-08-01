У Києві на проспекті Бажана згорів BMW X5: Рятувальники не могли під’їхати до місця аварії через пробки

У четвер, 1 серпня, на столичному проспекті Миколи Бажана загорівся автомобіль марки BMW X5.

Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) не могли під’їхати до місця аварії з-за сильної пробки, передає dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«Дуже важко проривалися рятувальники Держнс на серйозне ДТП із пожежею BMW Х5 в Києві на проспекті Бажана. Громадяни пропускали дуже знехотя, доводилося багато сигналити, сирена не на всіх впливає… У всіх дуже важливі справи… З-за щільної пробки, яку відразу організували учасники руху, додавши 2 ряду, до прибуття рятувальників Держнс автомобіль повністю знищено вогнем», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що автомобіль спалахнув після того, як врізався у відбійник. Загорілася також трава на роздільнику.

Рятувальники уточнили, що повідомлення про подію надійшло о 13:27. За даними Держнс, пожежа в автомобілі марки BMW під час руху виникла в моторному відсіку.

«Жінка, яка була за кермом автомобіля, зупинилася і самостійно залишила транспортний засіб. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 13:46 пожежу було локалізовано, а о 13:52 — ліквідовано», — розповіли рятувальники.

В результаті пожежі автомобіль згорів повністю. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.