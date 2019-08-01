Політолог: у Трускавці вже повним ходом йде вербування

Всередині партії «Слуга народу» вже йде позиційна боротьба між групою, яка зробила ставку на Зеленського, її можна назвати дуже умовно групою Данилюка, і групою олігарха Коломойського, яку негласно курирує Андрій Богдан.

Про це у своєму блозі пише український політолог Тарас Чорновіл.

Він зазначає, зараз серед тих всіх занять і забав у Трускавці в повну силу працюють вербувальники. «Наскільки розумію, Коломойський у компанії з Портновим, Богданом і «укроповцами» вже має дуже значну перевагу», – написав Тарас Чорновіл.

За його словами, у нас вперше може з’явитися феномен абсолютного прем’єрсько-олігархічної держави. Сам Володимир Зеленський зі своїми вірними «новими обличчями», як і ті не надто численні прозахідні персоналії, які все-таки є в списку, дуже скоро опиняться перед дуже складною моральною дилемою, а всі ті виборці, які повірили у віртуальну партію, яка існує тільки на папері, перед дуже реальним розбитим коритом.