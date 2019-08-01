Гончаренко заявив, що готовий підтримати Зеленського

Заступник голови фракції БПП сподівається, що у президента все вийде.

Народний депутат Олексій Гончаренко готовий підтримувати хороші ініціативи президента Володимира Зеленського, а погані – ні.

Про це партієць «Європейської солідарності» заявив в інтерв’ю виданню Главком.

«Мені люди задавали питання про нового президента. Не секрет, що я не належу до його прихильників, не агітував за нього, але я – громадянин України, тут живе моя сім’я від бабусі, якій 92 роки, до молодшого сина, якому виповнюється один рік. Я хочу, щоб у Зеленського, як у президента, все вийшло, і всі хороші ініціативи, які він буде пропонувати і які відповідають моїм поглядам, я готовий підтримувати, а погані – ні «, – заявив Гончаренко.

У парламенті Гончаренко готовий приєднатися до фракції «Європейської солідарності».

«Я людям наводив такий кадровий приклад. За Вадима Пристайка, як за міністра закордонних справ я готовий голосувати, а за Івана Баканова, як голови Служби безпеки – ні. Тому Пристайко – адекватний дипломат, а Баканов – це сусід і партнер президента, хоча нам казали, що завершилася епоха кумівства», – сказав Гончаренко.