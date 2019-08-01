Спав на землі: У Первомайську бійці 40-ї бригади зняли «п’яне відео зі своєю участю

Днями у ЗМІ і соціальних мережах було опубліковано відео, на якому відображені військовослужбовці 40-ї окремої артилерійської бригади у стані алкогольного сп’яніння.

Керівництво бригади на своїй сторінці в Facebookутверждает, що ці вояки раніше були звільнені з лав ЗСУ.

У мережу потрапили два ролики, зняті 29 липня в Первомайську. На них люди у військовій формі «відпочивають», вживаючи спиртні напої. Причому один з них спить прямо на землі.

«Пацани, бухаємо і тут же відпочиваємо. Пиво, вино, горілочка, ковбаса, оселедчик, вініще, керосище. Горілочки для легкої походочки. Коротше, нічого особливого, будні дні», — сказав в камеру інший з них.

Після публікації цих матеріалів, в 40-й бригаді заявили, що ці військовослужбовці були раніше звільнені в наслідок їх профнепридатність, але форму у них не відбирали.

«Зображені 29.07.2019 у відео військовослужбовці наказом командира військової частини звільнені з лав Збройних Сил України по службовій невідповідності. Шкода, що військову форму одягу військова частина не має права відібрати разом з отриманням ними обхідного листа», — сказано в повідомленні.

Там також висловили подяку авторам публікацій цього відео за «турботу» про звільнених і запросили вступати на службу за контрактом.