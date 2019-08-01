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У Мережі з’явилося відео з тренінгу «слуг народу», що стрибають на одній нозі

01.08.2019

В Мережі опублікували відео з тренінгу майбутніх нардепів від «Слуги народу» в Трускавці. Відповідне відео оприлюднив у Facebook журналіст Влад Антонов.

«Тим часом у Трускавці «слуги народу» вчаться керувати країною», — підписав він відео.

У ньому показано, як члени партії скачуть на одній нозі навколо своєї осі в залі, де з ними проводили тренінг.

Нагадаємо, що переможці парламентських виборів від партії «Слуга народу» вирушили на експрес-курс навчання для майбутніх парламентарів в курортний Трускавець.

Як стало відомо, для них орендували вагони поїзда і зняли номери у дорогому готелі. Журналісти вже підрахували, у скільки обійшлося приблизно навчання«слуг народу».

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