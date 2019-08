Свіжі циферки і графіки про американську економіку

Тут свіжі дані по американській економіці під’їхали. І все виключно неполживые джерела – «Блумберг», «Уолл-Стріт Джорнал» і «Файненшиал Таймс». Тому стандартні крики «Вывсеврети» будуть більш забавні, ніж зазвичай.

Якщо ж хто-то до сих пір не розуміє, чому стан економіки «ймовірного противника» важливо для нас, то я нічим допомогти не можу. Не навчилися поки мізки пересаджувати тим, хто народився ацефалом.

Поїхали.

Отже, Держказначейство США (U. S. Treasury Department) заявило, що планує зайняти в третьому кварталі в три рази більше коштів, ніж у другому (користуючись тим, що законодавці на два роки скасували поріг держборгу).

Якщо у другому кварталі держборг зріс на $159 мільярдів, то в третьому кварталі планують зайняти вже $433 мільярда. Спочатку планували позичити $381 мільярд, але податкові надходження знову виявляються нижче, ніж планувалося (причини я вже недавно називав і в статтях, і на відео).

І хоча верхня палата Конгресу ще формально не затвердила даний законопроект, але запозичення під нього вже йдуть повним ходом.

Казначейство збільшує продаж боргових зобов’язань, щоб заповнити дефіцит бюджету, зростання як за рахунок зменшення податкових надходжень, так і, наприклад, за рахунок зростання витрат на федеральні програми типу «Medicare» у зв’язку зі старінням населення.

Дефіцит федерального бюджету за дев’ять місяців фіскального року (в США він не починається в січні, як у нормальних людей) виріс на 23% до $747 мільярдів.

Це я навіть наведу в оригіналі, щоб не говорили, що я перебрехав: «The Treasury Department is expected to hold its quarterly note and bond sales at record levels».

Казначейство очікує, що квартальні продажі боргових зобов’язань поб’ють рекорди.

І «as washington’s latest budget deal shows that the U. S.’s debt binge will continue».

Оскільки остання угода Вашингтона по бюджету показує, що чад гульні з американським боргом продовжиться.

«Binge» – це дослівно «кутеж». Щаранський схвалює.

Президент Трамп прийшов до влади, пообіцявши знищити державний борг США, але тепер він схвалив проект бюджету, який допоможе виростити цей борг до неймовірної величини (скасування порогу держборгу на це прозоро натякає).

Стівен Стенлі, головний економіст «Amherst Pierpont Securities», заявив «Дефіцит держбюджету зростає, і тенденція до зростання його витрат дуже сильна.

Зростання дефіциту державного бюджету США викликає зростання государственнго боргу по роках

Тут є цікавий момент. Для ФРС стратегічним прагненням є скорочення кількості «трежеріс» (американських боргових зобов’язань) на своєму балансі. Чим більше їх доводиться викуповувати самому ФРС, тим менше він заробляє.

Але падаючий попит на трежеріс» вже змусив ФРС зупинити скорочення «трежеріс» на своєму балансі (шляхом продажу на фондових ринках) і відновити їх накопичення.

«JPMorgan Chase & Co» повідомляють, що кількість «трежеріс», проданих «публіці», скоротилося в цьому році до $1.2 трильйона, порівняно з $1.34 трильйона в минулому. Тобто «федералів» доводиться самим викуповувати всі більш великі партії боргових бондів.

Прогнози щодо економічного зростання і витрат бюджету «Bank of America» показують, що дефіцит бюджету США перевищить $1 трильйон до початку 2021 фіскального року (тобто наступної осені). І Держказначейству доведеться якось стимулювати продаж «трежеріс». Швидше за все, підвищуючи ставки за кредитами.

Тут треба сказати, що я вважаю, що він перевищить трильйон вже в поточному році, тому що за дев’ять місяців вже 747 мільярдів.

Прогнозовані витрати федерального бюджету по роках

Як бачимо, прогнозні витрати федерального бюджету США зростуть майже у два рази за найближчі десять років. А це можливо тільки в одному випадку – при масованому включення друкарського верстата.

Так що мій попередній прогноз, що Вашингтон піде за сценарієм гіперінфляції, підтверджується.

І, до речі, численні передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти на виборах 2020 року також будуть сприяти різкого зростання дефіциту бюджету.

Майя Макгіннес, президент неурядового «Комітету за Відповідальний Федеральний Бюджет», назвала минулий бюджетну угоду «тотальним відмовою від фіскальної відповідальності з боку Конгресу і Президента».

Ха! Вони ще й фальшують статистику! Але про це трохи нижче…

Маргарет Керинс, глава «BMO Capital Markets», заявила, що «До 2021 року Казначейство почне відчувати проблеми з ростом дефіциту, і їм доведеться підвищувати ставку відсотка по кредитах, щоб залучити кредиторів».

Вони всі такі позитивні і оптимістичні. Насправді у них ВЖЕ такі проблеми, тому що інакше ФРС не довелося б тягнути до себе на баланс «трежеріс».

А тепер трохи реальної економіки. Вийшла доповідь «Незалежного Бюджетного Офісу» (Independent Budget Office) Нью-Йорка, згідно з яким «Зростання кількості робочих місць після Великої Рецесії, що завершилася в 2009 році, не означає реального зростання економіки, тому що більшість новостворюваних робочих місць не надають повну зайнятість». Середня кількість робочих годин на тиждень скоротилося, плата за годину роботи теж, в результаті відбулося зниження доходів робітників.

Спеціально для українських коментаторів, які буквально днями говорили мені про стрімке зростання кількості робочих місць в Нью-Йорку: за десять років економіка міста створила 715 тисяч робочих місць у приватному секторі, показуючи рекордний рівень зайнятості, а середня тривалість робочого тижня скоротилася в 2018 році до 34,1 години. І цей тренд триває в поточному році.

А оскільки в США повсюдно практикується погодинка, то… доходи робітників скорочуються. Середня зарплата зросла (без урахування інфляції!) за десять років лише на 2%.

Фактично скорочення тривалості робочого тижня одно еквівалента 164 тисячі робочих місць.

Більш того, дані дослідників повністю підтверджують слова якогось Роджерса про те, що кількість високооплачуваних робочих місць скорочується, а новостворювані є «lower-paying positions» (тобто низькооплачуваними), в основному в секторі «home health care», тобто доглядальниць – цей сектор виріс на 37%. Значно зросла також кількість барменів і офіціантів.

А де ж взятися висококваліфікованим робочим місцям, якщо «Боїнг», «Дженерал Електрик», «Форд» і «Дженерал Моторс» доповідають про чергове збитковому кварталі і плановані скорочення персоналу? Ось саме.

Ну і вишенькою на тортик: Південна Корея подає позов у СОТ на 350 мільйонів доларів за порушення США норм міжнародної торгівлі. Причому, найсмішніше, привід взято ще часів діяльності адміністрації Обами. Шість років чекали, поки випаде така можливість.

На гегемона гавкають вже навіть вчорашні колонії та сателіти. Чекаємо претензій з боку Грузії, Прибалтики та України. Хоча це ті ще естонці, до них дійде останніми…

