Нафта сорту Brent подешевшала майже на 6%

Ціни на «чорне золото» еталонних марок знижуються. Ф’ючерси на північноморську нафту марки Brent подешевшали майже на 6%, свідчать дані торгів на Лондонській біржі.

Станом на 20:39 мск, барель нафти Brent торгувалася на рівні $61,05.

На цінові коливання впливає рішення американського лідера Дональда Трампа ввести додаткові мита на торгівлю з Китаєм. Також на динаміку ціноутворення впливає рішення ФРС по ставці, зазначає РБК.

31 липня за підсумками дводенного засідання Федеральна резервна система (ФРС) США вперше з 2008 року опустила базову ставку на 0,25 процентного пункту до діапазону 2-2,25% річних. Експерти відзначали, що «поки ринки перетравлюють посил ФРС, ризикові активи будуть залишатися під тиском, а значить, і на ринку нафти найближчим часом не варто чекати відновлення зростання цін, особливо враховуючи ралі долара, який надихнувся більш консервативною риторикою Центробанку». В ході торгів в 8 ранку за київським часом 1 серпня жовтневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent подешевшали на $0,69 до $64,36 за барель, вересневі ф’ючерси на західно-техаський сорт WTI — на $0,72 до $57,86 за барель.