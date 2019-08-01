Столична влада узгодила проведення акції 10 серпня на проспекті Сахарова

Опозиція проти

Влада Москви погодила проведення акції в підтримку незареєстрованих кандидатів у Мсогордуму 10 серпня на проспекті Сахарова.

«Надходили заявки на проведення мітингу: на 10 серпня — чотири заявки, на 11 серпня — два попередження. Сьогодні з групою громадян та організатором Оленою Русаковой досягнута домовленість про проведення мітингу на проспекті Академіка Сахарова 10 числа з 14:00 до 16:00 з установкою трибуни біля будинку 9 по проспекту Сахарова. Узгоджена кількість учасників — до 100 тис. чоловік», — наводить ТАСС слова першого заступника керівника столичного департаменту регіональної безпеки Василя Олійника.

Однак самі опозиціонери запевняють, що з домовленістю зі столичною владою досягти не вдалося. «Мерія Москви знову випустила терміновий прес-реліз про нібито погодженні мітингу на проспекті Сахарова (тепер вже на 10 серпня) — неправда! Другий раз та ж розводка; все для того, щоб розмити порядок і відвернути увагу», — написав у Twitter соратник Олексія Навального Леонід Волков.

Таку ж позицію озвучила заявник акції, незареєстрований кандидат у депутати Мосміськдуми Олена Русакова.

Раніше представники Лібертаріанської партії просили погодити проведення акції на Луб’янській площі 3 серпня, але в мерії з таким варіантом не погодилася, запропонувавши провести захід на проспекті Сахарова. Організаторів цей варіант не влаштував, і вони відкликали заявку.