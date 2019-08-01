Василь Хмельницький закрив кримський питання

Структури з орбіти господаря аеропорту «Київ» викупили у ФГВФО борги перед пулом банків на 2 млрд грн, забезпечені нерухомістю в Криму, за 4% вартості

Фонд гарантування вкладів фізосіб 29 липня продав на “голландському” аукціоні в Prozorro.sale пул активів чотирьох банків-банкрутів – “Дельта Банку”, “Фінанси і кредит”, “Київській Русі” і “Енергобанку” на 2,057 млрд грн. Дисконт при продажу склав 96%: лот був проданий за 82,85 млн грн.

На фото – Василь Хмельницький

У ньому зібрані права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, частина прав вимоги за яким знаходиться у заставі НБУ. В забезпечення по кредитах – нерухомість, майнові права, фінансове поручительство, транспортні засоби. За даними ФГВФО, значну частину пулу активів (мінімум 1,5 млрд грн, решта – старі кредити кільком ХПП в Одеській області та кредит пивзаводу “Радомишль”) складають борги ТОВ “Кримська девелоперська компанія” перед Дельта Банком. Остання належить кіпрській Mosonco Holdings Limited, що кінцевий бенефіціар якої – київський девелопер, власник компанії UDP і оператора аеропорту «Київ» Василь Хмельницький. Найбільший проект його позичальника в АРК – торгово-розважальний центр “Меганом” в Сімферополі, побудований ще до захоплення росіянами Криму. Загальна площа ТРК становить 60 тис кв. м., і якраз ця нерухомість була передана у заставу банкам.

Тепер всі ці борги викупило київське ТОВ “Фінансова компанія “Фактор Глобал Альянс”. Покупець раніше не брав участь в торгах на Prozorro.sale, але його інтерес до цього лоту пояснюється, судячи з усього, якраз домінуванням у ньому кредитного портфеля згаданої “Кримської девелоперської компанії”.

Структура капіталу “Фактор Глобал Альянс” досить хитра. 99,97% частка оформлена на компанію “Фактор Альянс Плюс”, а та, в свою чергу, належить самому “Фактор Глобал Альянсу”. При цьому цілий ряд непрямих факторів вказують на зв’язок покупця з Хмельницьким.

По-перше, директором фінансової компанії вказана Олена Пасько. Вона відома як екс-голова наглядової ради Агрофірми “Троянда” (Василь Хмельницький є її бенефіціаром), і головний бухгалтер КУА “Авалон”, яку раніше Хмельницький намагався купити, але не отримав згоди НКЦПФР. Зараз КУА “Авалон” оформлена на групу фізосіб, які вважаються людьми з його найближчого оточення.

По-друге, 0,03% частка у ФК “Фактор Глобал Альянс” записана на ТОВ “Тесселла Ассет Фінанс”, серед бенефіціарів якого – Юрій Серещенко, екс-член наглядової ради банку “Хрещатик”, який раніше, до його визнання неплатоспроможним, спільно контролювали Василь Хмельницький і його головний бізнес-партнер Андрій Іванов. Знаючі люди називають Серещенко довіреною особою Хмельницького, на якого, зокрема, оформлена 50% частка в рекламній компанії РТМ. «Ми з Миколою Баграєвим володіємо рекламною компанією RTM 50 на 50» – так в 2016 р Хмельницький описував свою участь у цьому бізнесі.

Нарешті, адресу “ФК “Фактор Глобал Альянс” – вулиця Драгомирова 20, офіс 338, збігається з адресою ТОВ “Юніт кепітал менеджмент”, керуючого особистим венчурним корпоративним фондом Хмельницького “Ufuture”.

Викуп пулу боргів на 2 млрд грн, у тому числі “Кримської девелоперської компанії”, має цікавий нюанс. По більшості кредитних договорів банки програли ключові суди. Наприклад, «Кримська інвестиційна компанія» ще в грудні 2014 підписала угоду з Дельта Банком про розірвання кредитного договору № К-2010395 на 0,5 млрд грн, і відстояла його в двох судових інстанціях. Проте зовні безхмарну картину для позичальника затьмарив той факт, що кредитні договори перейшли в заставу Нацбанку, коли той видавав рефинанс групі збанкрутілих згодом банків, включаючи Дельта Банк. І НБУ, станом на 2019 рік, не залишав надій «наздогнати» Кримську девелоперську компанію», скасувавши розірвання кредитного договору, щоб у перспективі змусити боржника заплатити за рахунками.

Крапку в цій суперечці має поставити Верховний суд, що призначив слухання на кінець серпня 2019 р. І той факт, що Хмельницький вирішив викупити борги за 82,85 млн грн, не чекаючи вердикту ВСУ, дозволяє робити певні висновки щодо ваги фінальних аргументів в цьому питанні.

oligarh.media