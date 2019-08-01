Долар за 100 гривень: Дружина Луценка давала страшний прогноз, лякаючи Зеленським

Представник президента Порошенко в Раді і дружина генпрокурора Юрія Луценка Ірина 18 квітня 2019 року, напередодні дня виборів президента України, лякала народ страшними цифрами, щоб вони не дай боже не проголосували за Зеленського.

Зокрема, під час шоу «Ехо України» вона спрогнозувала, що якщо Зеленський стане президентом, він допоможе Ігорю Коломойському відібрати в України мільярди доларів, що призведе до дефолту і курсу долара по 100 грн.

Це 18 квітня:

А ось ще 15 квітня її прогноз був м’якше – всього до 50 грн за долар.

Правда, це шоу виходило на телеканалі Порошенко «Прямий», який ніхто не дивиться.

Тому в підсумку все ж переміг Зеленський.

Ірина Луценко, до речі, знову пройшла в Раду.

А над її прогнозом ірже вже екс-нардеп Семен Семенченко: