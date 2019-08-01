Політтехнолог розповів, як «слуги народу» обвалять рейтинг Зеленського

Тарас Загородній заявив в ефірі телеканалу ZIK, що керівництво партії «Слуга народу» чудово розуміє, кого вони понабирали.

За словами політтехнолога, якщо ці люди прямо зараз вийдуть до журналістів, і почнуть відповідати на прямі питання, то рейтинг Володимира Зеленського просто обвалиться.

Тарас Загородній впевнений в тому, що керівництво «Слуги народу» добре розуміє, кого вони набрали в партію. Представники політичної сили президента самі повинні оцінювати реальну ситуацію. Адже якщо вони прямо зараз вийдуть до журналістів, і почнуть відповідати на конкретні питання, то відповіді можуть просто обвалити рейтинг Володимира Зеленського.

Тому зараз керівництво «Слуги народу» намагається захистити представників партії від преси. Втім, поки ще є час для того, щоб навчити цих людей як мінімум нормально спілкуватися з журналістами, дати їм хоч якісь базові навички. Однак тижні для цього явно недостатньо. Крім того, багато представників «Слуги народу» взагалі не розуміють, куди вони потрапили — вони продовжують сприймати парламент як «видосики по-прикольчику» і «селфики».