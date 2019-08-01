“Непростий” фірмі дозволили побудувати готель в Музейному провулку Києва

У Київській міськдержадміністрації (КМДА) дозволили ТОВ “Маєток на Музейному” реконструкція під готель нежитлові приміщення двоповерхової будівлі в історичному центрі Києва – у провулку Музейному, 4-Д. Компанія належить невістки екс-мера столиці Олександра Омельченко (на фото праворуч).

Зовсім недавно в засновниках цієї фірми також значилася дружина екс-заступник голови КМДА, радника мера Києва Віталія Кличка з питань будівництва, нинішнього директора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна (на фото зліва). Право власності на двоповерхівку ТОВ “Маєток на Музейному”, виявляється, отримало ще у 2011 році.

Як KV стало відомо з наказу Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 25 червня 2019 року № 756, компанії ТОВ “Маєток на Музейному” (ТОВ “Маєток на Музейному”) (*) були видані містобудівні умови та обмеження (ГУО) на реконструкцію нежитлових приміщень під готель і приміщення громадського призначення по Музейному провулку, 4-Д в Печерському районі Києва. Мова йде про двоповерховій прибудові, розташованої усередині кварталу.

Згідно з документом, планується реконструкція приміщень площею понад 1 тис. 25 кв. метрів, які знаходяться у власності ТОВ “Маєток на Музейному” з 2011 року. Земельну ділянку, на якій розташована будівля, не приватизована (функціональне призначення – території громадських будівель і споруд).

У ГУО зазначається, що максимальна висота реконструйованих приміщень повинна скласти 26,5 метрів (більше 8 поверхів.- KV). Остаточну висоту необхідно буде визначити проектною документацією з умовою дотримання нормативних відстаней від навколишніх будівель і споруд, а також з урахуванням режимів забудови від існуючих пам’яток культурної спадщини тощо Реконструкцію дозволили провести в межах власних приміщень, без змін розмірів фундаменту і розширення капітальної забудови. Вхідні групи дозволено виконати з легких конструкцій консольного типу, також проектом необхідно передбачити розміщення гостьової автостоянки.

Зазначимо, проектований об’єкт знаходиться в межах історичного ареалу Києва, до архітектурної охоронної зони. Будівля безпосередньо межує з пам’ятками культурної спадщини (пер. Музейний, 2, 2-Д і 4), тому необхідно врахувати вимоги пам’яткоохоронного законодавства, в тому числі, в частині суміжній забудови. “Реконструйована будівля має забезпечити композиційну узгодженість з історичними силуетами, масштабними, стилістичними і колористичними ознаками, а також зберегти традиційний характер середовища. Сама прибудова, яку планують реконструювати, не перебуває на обліку як об’єкт культурної спадщини”,- наголошується в ГУО.

Крім того, в документі сказано, що будівля знаходиться на зсувонебезпечній території, тому необхідно виконати вимоги КП “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”.

Зазначимо, що KV намагалася зв’язатися з представниками ТОВ “Маєток на Музейному”, однак зазначені у відкритих джерелах телефонні номери цієї фірми, виявляється, використовують інші компанії.

За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ТОВ “Маєток на Музейному” існує з 2011 року. Статутний фонд – 3,2 млн гривень, підприємство займається орендою і управлінням власної або орендованої нерухомістю. На даний момент засновником, бенефіціаром і керівником підприємства числиться Олена Омельченко – невістка Олександра Омельченка (дружина сынаАлександра Омельченка-молодшого), депутата Київської міської ради VIII скликання, голови фракції “Єдність”, а також екс-мера Києва (з травня 1999 по квітень 2006 року).

Як з’ясувалося, до 2018 року серед засновників ТОВ “Маєток на Музейному” також значилася Галина Рябікіна – дружина генерального директора ДП “Міжнародний аеропорт Бориспіль” Павла Рябікіна. В е-декларації за 2017 рік Павло Рябікін вказав, що його дружина Галина володіє 50% акцій ТОВ “Маєток на Музейному” вартістю 1,6 млн гривень. У декларації за 2018 рік зазначено, що Галина Рябікіна позичила цьому підприємству 55,8 тис. гривень.

І Олена Омельченко і Галина Рябікіна також фігурують серед засновників ряду інших підприємств. Серед іншого Олена Омельченко – засновник ТОВ “Бонбо”, Галина Рябікіна – ТОВ “Софія-арт”, ТОВ “Верона-Арт”, ТОВ “Асимения” (послуги кейтерінгу) та інші підприємства. В складі засновників ТОВ “Бонбо” (фірма з надання ресторанних послуг, зареєстрована по пер. Музейному) також раніше значилася Галина Рябікіна.

KV раніше писала про те, що подружжя Павло і Галина Рябікини – вилиятельные столичні бізнесмени. Павло Рябікін – нардеп ВР ІІІ, ІV і VII скликань (у 2012-2014 роках фракція “УДАР” Віталія Кличка). Також він займав посади заступника міністра транспорту, екс-заступник голови КМДА Віталія Кличка (в КМДА курировалземельный і архітектурний департаменти, а також департамент житлового забезпечення), був довіреною особою президента Віктора Ющенка. Після того як крісло заступника голови КМДА з такими повноваженнями зайняв Олександр Спасибко, Рябікін отримав місце радника столичного градоначальника з питань будівництва.

У 2017 році KV повідомляла про те, що ТОВ «Асимения» подружжя Рябікіна освоює сотні тисяч бюджетних гривень, проводячи дорогі фуршети для адміністрації Кличко. Значна частина ділових обідів і закритих зустрічей, організованих керівництвом Києва, проходила в підконтрольному сім’ї Рябикиных ресторані Sanpaolo, що в Музейному провулку.

Зазначимо, що зараз в історичних будівлях по Музейному провулку, 4 розташований бізнес-центр “Європа” (ТОВ з іноземними інвестиціями “Діловий Центр “Європа”, яке до 2011 року значилося серед засновників ТОВ “Маєток на Музейному”), і згаданий ресторан Sanpaolo. Побудовані будинки в цьому провулку на початку ХХ століття, а сам провулок зберігає безліч міфів і легенд.

Нагадаємо, Департаментом містобудування та архітектури КМДА з 1 листопада 2016 року керує Олександр Свистунов. Всі питання містобудування та будівництва в Києві курирує заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

* ТОВ “Маєток на Музейному” (Код ЄДРПОУ: 37508198)