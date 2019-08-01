СБУ прикрила конвертаційний центр з оборотом 100 млн

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв в Одеській області і в столичному регіоні.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих жителів надавала підприємствам реального сектору економіки “послуги” з мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Відмивання» грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари і послуги, кошти незаконно яка переводить в готівку і повертали замовникам.

Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло більше 100 млн гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій учасників «конверта» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.

В рамках відкритої кримінальної виробницт