Прибуток українських банків зріс майже в 4 рази, – НБУ

У першому півріччі 2019 року банки отримали 31 мільярдів гривень чистого прибутку – це у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

“В цілому доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31% – до 121 млрд грн, витрати – на 7% до 90 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.

Більшість доходів банківської системи сформував Приватбанк, він один отримав 18,3 мільярда гривень прибутку. Іноземні банки отримали 9 мільярдів гривень прибутку.

“Істотне зростання прибутковості банківської системи в I півріччі 2019 року став можливим завдяки зростанню чистих процентних та комісійних доходів банків на 20% до 39,3 млрд грн і 17% до 20,8 млрд грн відповідно”, – заявили в НБУ.

Також в Нацбанку відзначили, що прибутковість банківського сектора зросла завдяки збільшенню кредитування населення України. Такі кредити, як правило, мають багато комісійних платежів, а різниця між відсотками за кредитами та відсотками за депозитами вище, ніж у підприємств.

У першому півріччі 2019 року НБУ зафіксував зменшення кількості збиткових банків – їх було 10, хоча за підсумками 2018 року таких банків було 14.