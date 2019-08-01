У Запоріжжі перерізали горло кримінальному авторитету: вбивство потрапило на відео

У Запоріжжі В четвер, 1 серпня, у власному дворі вбили місцевого кримінального авторитета.

За даними журналістів, жертвою виявився Олексій Петров на прізвисько «Петрик», повідомляє видання IPnews.

Згідно з опублікованими відео з місця злочину, на чоловіка напали двоє невідомих і перерізали йому горло. Відзначається, що авторитет помер на місці

Згідно запису з камери відеоспостереження, «Петрик» сам впустив у двір своїх убивць. Після короткої розмови ті почали його бити, при цьому один із злочинців кілька разів вдарив потерпілого ножем. Після декількох секунд боротьби чоловіка відтягнули за припарковане авто.

Також на ролику видно, як вбивці йдуть з місця інциденту. У одного з них ножа, а руки практично по лікті забруднені в крові.

Журналісти видання з’ясували, що кримінальний авторитет займався реалізацією відходів виробництва промислових підприємств, які накопичувалися на місцевому звалищі «Чорна Гора».

Згідно з останніми розслідувань, він працював в «зв’язці» з керівництвом підприємства «Запоріжсталь», оскільки було помічено, що охорона підприємства пропускала його транспорт для збирання відходів.

До 2000 року Олексій Петров був одним з п’яти членів відомої угруповання «Франца». Останнім часом Петров проживав у приватному секторі в селищі Второмайский.

Обережно! Фото і відео 18+!

Вбитий

IPnews