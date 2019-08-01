На пост глави Офісу президента претендує Баканов, – Лещенко

Виконуючий обов’язки глави СБУ Іван Баканов може очолити Офіс президента у разі прийняття відставки Андрія Богдана.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко, інформує НВ.

За словами Лещенка, Баканов спочатку входив до списку претендентів на посаду голови тоді ще Адміністрації президента і при цьому не викликало опору з американської сторони.

«У разі якщо Богдан дійсно піде, претендентом на його місце буде Іван Баканов, нинішній в. о. голови СБУ, який спочатку входив до шорт-лист претендентів на главу АП і при цьому був вхожий до американців», — написав він у Telegram.

При цьому Лещенко підтвердив одну з версій ЗМІ, що відставка Богдана може бути пов’язана з позицією США.