На хабарі майже 1,5 мільйона доларів затримано топ-чиновників

Поліцейські викрили корупційну схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопосадовці державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» та держпідприємства «Головинський кар’єр», йдеться на офіційному сайті Національної поліції. На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Було встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість посадовці висунули вимогу щодо надання неправомірної вигоди за вирішення даного питання. 1,3 мільйони доларів США хабара необхідно надати керівнику «Інститут охорони ґрунтів України» та 200 тисяч доларів США – директору «Головинський кар’єр».

За визначену суму керівник ДП «Головинський кар’єр», який також є головою ліквідаційної комісії, посприяє у пришвидшенні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» – у безперешкодній його приватизації.

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Сьогодні, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»в службовому кабінеті. Одержав пакет з грошима – 1,3 мільйони доларів хабара.

Крім того, на виїзді з Києва було затримано і директора держпідприємства. У нього вилучено 100 тисяч доларів США, які він отримав у якості першої частини неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про затримання посадовців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру.

За місцем роботи та проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки.

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