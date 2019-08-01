«Хто не скаче, той москаль». Депутат Зеленського опублікував, а потім видалив відео з стрибками «слуг народу» в Трускавці

У мережі з’явилося відео з тренінгу Зе-депутатів у Трускавці, де їм влаштували фізичну зарядку. На ролику видно, як народні обранці все разом стрибають на одній нозі.

«Останній тренінг на сьогодні з елементами зарядки. Хто не скаче, той москаль», — підписав відео виклав його Зе-кандидат Олександр Мариковський.

Зараз сам пост і відеоролик недоступний. Втім, його ж встигли викласти в себе інші користувачі.

Пізніше Мариковський опублікував пост, в якому пояснив видалення ролика валом негативних коментарів.

«Вчора через «мови ворожнечі» мій пост про стрибках був видалений.

Сьогодні навіть Ольга Скабеева (російська журналістка — ред.) його десь собі викладала, але я її не читаю, тому можу довіряти тільки принтскрину зі ЗМІ.

Десакралізація депутатів — депутати звичайні люди, вміють / можуть / будуть стрибати / підтягуватися / бігати / плавати … доведеться з цим змиритися.

Тренінг повинен проходити з елементами рухів, інакше ми за 13 годин роботи щодня будемо мати купу хвороб».

Нагадаємо, у Трускавці зараз проходить тижневий інтенсив для новообраних народних депутатів від партії «Слуга народу». Його проводять викладачі Київської школи економіки. Навчання розпочалося у неділю, 28 липня.