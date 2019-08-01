«Це катастрофа. Люди в паніці»: через Кримського моста Азовське море стає мертвим

В результаті протизаконних дій країни-агресора Російської Федерації у водах Азовського моря почала масово вимирати фауна.

Як інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення очевидців ситуації у «Фейсбук», першими почали вимирати медузи. Користувачі Мережі реально приголомшені тим, що відбувається, заявляючи, що на узбережжі Азова дуже багато мертвих медуз.

Таким чином, почало відбуватися саме те, про що раніше неодноразово попереджали експерти. В результаті зведення мосту через Керченську протоку і викидами нечистот з анексованого Російською Федерацією Криму була реально угроблена екологія Азовського моря. Медузи постраждали одними з перших.

