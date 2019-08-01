У центрі Києва в ДТП трагічно загинув відомий діджей

У Києві в четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Олександр Барабошко. Як уточнив він, аварія сталася на проспекті Перемоги у Святошинському районі.

Лисогора підрізало авто, коли він їхав на мотоциклі в своїй смузі.«Ще вчора він розповідав друзям про мотоциклі, планах, а сьогодні його з нами вже немає», – написав Барабошко.

«Людина-посмішка. Постійно віддавав енергію. Багато справжні панки, рокенрольщики йдуть з життя рано. Саша був саме таким – максимально справжнім», – охарактеризував загиблого він.

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber