Портнов повідомив про таємну зустріч Порошенка і Коломойського

Екс-президент України Петро Порошенко зустрівся з Ігорем Коломойським. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив відомий юрист Андрій Портнов.

«Петро Олексійович, Ви скаржилися, що дізнаєтеся про себе новини з мого Telegram-каналу.

Повідомляю новину, що за моїми даними, більше місяця тому навіщо Ви зустрічалися з Ігорем Коломойським. Поясніть, чи був такий факт, що Вас привело на цю зустріч, чия це була ініціатива, про що Ви говорили і чому Ігор Коломойський Вас вже більше місяця не критикує?» — написав у Facebook Портнов.

Ймовірно, не дочекавшись відповіді екс-президента Андрій Портнов написав в коментарях про те, що чекає, коли журналісти зададуть сторонам це питання.