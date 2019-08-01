У Житомирській області п’яні молодики розстріляли собаку вдень у дворі житлового будинку

Компанія чоловіків розстріляв собаку в Житомирській області, щоб розважитися.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Інцидент стався в середу, 31 липня, в селищі Романів. До поліцейським звернулися місцеві жителі розповіли, що серед білого дня, у дворі багатоквартирного будинку «мажорна молодь» розстріляв собаку.

При цьому подія сталася на очах у дітей. Свідки стверджують, що хлопці робили це, щоб просто розважитися.

Також, за словами очевидців, серед нападників були колишні співробітники правоохоронних органів.

На даний момент поліцейські розслідують всі деталі інциденту.