У Києві пасажири трамвая зрушили авто «героя паркування»

У Києві через нахабства чергового автохама виявилося заблокованим рух громадського електротранспорту.

Однак пасажири трамвая, завмерлого на шляхах, не розгубилися, і «відсунули» з рейок припарковане там авто порушника. Відео з’явилося в паблике dtp.kiev.ua.

У коментарях користувачі припустили, що його авто могло просто скотитися з гірки, заблокувавши рух трамваїв.

У той же час Анжела Рубанова поділилася власним закордонним досвідом.

«Тільки що бачила парковку, яка коштує 600 євро в годину. Це коли машина стоїть так, що створює труднощі для проїзду трамвая. Трудність — це, наприклад, коли трамвай може проїхати, але є ризик пошкодити припаркований автомобіль. У цьому випадку вагоновод зупиняється, фіксує ситуацію, викликає поліцію і чекає. Хвилина простою трамвая обійдеться власникові автомобіля в 10 євро. На цьому тлі 120 євро фіксованого штрафу просто насіння. Бували випадки, коли власник автомобіля ридав «Краще б ти мені бампер зніс!», — розповіла вона.